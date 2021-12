Jesus prepara revolução para a Allianz Cup: o onze provável do Benfica para o jogo com o Sp. Covilhã

Jorge Jesus prepara-se para efetuar uma verdadeira revolução no onze e as mexidas não se resumem ao trio defensivo. Começando logo na baliza, Helton Leite deverá merecer uma nova oportunidade, rendendo Vlachodimos. Lázaro e Gil Dias deverão ocupar as alas. Mas há mais . Confira o onze provável do Benfica para o jogo com o Sp. Covilhã, da 3.ª jornada do Grupo A da Allianz Cup