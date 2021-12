Jesus recupera a artilharia pesada: o onze provável do Benfica frente ao Marítimo

Depois das mudanças na Allianz Cup, o Benfica volta este domingo à sua principal versão diante do Marítimo. Apenas com a baixa de longa duração de Lucas Veríssimo, Jorge Jesus pode apostar no seu melhor onze e a única dúvida reside no homem que comandará o ataque. Yaremchuk está na frente da corrida, mas Everton e Seferovic estão à espreita.