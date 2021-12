E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





"Desejo a todas as famílias um Feliz Natal!". Foi desta forma que Jorge Jesus se dirigiu aos seguidores através da conta pessoal de Instagram mostrando, através de uma foto com a família mais chegada, com quem passou esta quadra natalícia sobressaltada a nível desportivo face ao momento que o Benfica vive.