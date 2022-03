O Benfica continua a preparar o jogo com o Portimonense, da 25.ª jornada da Liga Bwin, agendado para sábado (18 horas). Nas imagens do treino desta quarta-feira divulgadas pelos encarnados, é possível ver já André Almeida, recuperado de uma lombalgia.

Nélson Veríssimo com boa notícia antes do jogo com o Portimonense