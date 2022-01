O técnico do Benfica, Nélson Veríssimo, tem mais quatro jogadores disponíveis do que contava diante do P. Ferreira. Pizzi, Vlachodimos, Meité e Yaremchuk já treinaram esta terça-feira no Seixal. Vertonghen é o único jogador positivo à Covid-19 no plantel das águias. Radonjic recupera agora de lesão. [Fotos: Benfica]