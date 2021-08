O Benfica recebe, este domingo, o Tondela, pelas 18H00 no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 4ª jornada da Liga Bwin e que pode isolar as águias no topo da tabela em caso de vitória. Confira as escolhas prováveis de Jorge Jesus para a partida. (Imagens: Lusa/EPA, David Cabral Santos, Ricardo Nascimento, Vítor Chi, José Gageiro/Movephoto, Getty Images)