Jorge Jesus chamou vários jogadores da formação para o encontro de hoje com o Paredes, relativo à 3ª eliminatória da Taça de Portugal (21h15). Numa lista de 20 nomes, onde se incluem poucos pesos-pesados do plantel, destaque para cinco estreias absolutas nos convocados: Ilija Vukotic (21 anos), Kevin Csoboth (20), Gerson Sousa (18), Tiago Araújo (19) e Daniel dos Anjos (24). João Ferreira, Morato, Kalaica e Paulo Bernardo também são novidades nas escolhas do técnico, mas esta não é a primeira vez que são convocados para a equipa principal. Confira o onze provável dos encarnados