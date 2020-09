O Benfica disputou sete encontros de preparação e venceu todos. Com base no número de jogos disputados de início - e tendo também em atenção as condicionantes impostas pelas chamadas às seleções, que levaram alguns titulares - , este foi o onze-tipo de Jorge Jesus nesta pré-época. Que poderá ser diferente daquele que o treinador irá apresentar no primeiro jogo oficial, na próxima terça-feira, diante do PAOK. A começar pelo homem mais adiantado...