Já com quatro encontros de preparação disputados (equipa B, Estoril, Belenenses SAD e Farense, embora deste último ainda não se conheçam os onzes), vão sendo conhecidas as ideias de Jorge Jesus para este Benfica. Com base no número de jogos disputados de início - e também naquilo que são as opções do técnico -, este pode ser considerado o onze-base de JJ nesta altura, quando ainda estão para chegar mais reforços.