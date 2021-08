Preparação do Benfica para a receção ao Tondela contou com cara nova

O Benfica defronta, este domingo, o Tondela no Estádio da Luz, pelas 18H00, em partida válida pela 4ª jornada da Liga Bwin, e pode continuar o pleno de vitórias - três em três, até ao momento - caso some mais um triunfo no campeonato. O treino das águias, no sábado, contou com uma cara nova, o sérvio Radonjic, tendo em vista a preparação do encontro. (Imagens: Tânia Paulo / SL Benfica)