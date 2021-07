Rafa voltou aos treinos no Benfica. O internacional português esteve ao serviço da Seleção Nacional no Euro'2020 e por isso apenas chega agora aos trabalhos orientados por Jorge Jesus. Tal como Record noticiou, o extremo cumpriu os testes físicos e exames médicos antes de se juntar aos restantes companheiros no Benfica Campus. [Fotos: Benfica]