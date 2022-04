Rui Costa já está em Portugal depois de garantir a contratação de Roger Schmidt

Rui Costa e Lourenço Coelho regressaram esta quinta-feira a Portugal depois de ontem terem estado na Alemanha a fechar contrato com Roger Schmidt , treinador que assinou com o Benfica por duas épocas (com mais uma de opção). O avião que trazia os dirigentes encarnados aterrou em Tires às 11H54, com Rui Costa a atirar um "bom dia e bom trabalho a todos" aos jornalistas que o ali aguardavam [Fotos Record]