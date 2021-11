O Benfica treinou esta quinta-feira, um dia antes de medir forças com o Paços de Ferreira a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio da Luz. Jorge Jesus conta os jogadores que estiveram ao serviço das seleções e jogadores que recuperaram das respetivas lesões como Rafa, Taarabt, Gil Dias, Lázaro, André Almeida, Seferovic e Darwin. [Fotos: Benfica]

Treino do Benfica com novidades antes do embate com o Paços de Ferreira