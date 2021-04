Weigl reaparece com a perna esquerda ligada

Julian Weigl treinou na manhã desta terça-feira no Benfica Campus sem limitações depois da entrada dura que sofreu no domingo, por parte de Stephen Eustáquio, no embate ante o P. Ferreira. O internacional alemão reapareceu publicamente com uma marca desse momento na perna direita mas, inclusivamente, com a perna esquerda ligada, situação que não estará relacionada com o lance que valeu a expulsão ao médio pacense. [Imagens: SL Benfica]