Weigl aproveitou os três dias de folga para viajar até à Alemanha, o seu país natal. O médio esteve com Witsel, antigo companheiro de equipa no Borussia Dortmund, e fez questão de lhe oferecer uma camisola com o seu nome. O belga, que passou nos encarnados e usou o mesmo número 28 que Weigl, partilhou o momento nas redes sociais. "Obrigado pela prenda. Foi bom ver-te. Há um novo número 8 no Benfica", escreveu Witsel.