Foi a 16 de novembro de 2003 que o Estádio do Dragão abriu pela primeira vez as suas portas , numa noite de festa que teve como momento especial o jogo entre o FC Porto e o Barcelona, onde se estreou o jovem prodígio Lionel Messi, então com 16 anos. Passaram-se 20 anos e, desde então, foram muitos os episódios memoráveis para o universo portista, com a conquista de diversos troféus nacionais e internacionais [Textos de Rui Sousa]

20 anos, 20 momentos: as imagens que marcam a história do Estádio do Dragão