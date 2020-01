Os três melhores por posição em 2019: dois ex-FC Porto presentes na lista

O CIES (Observatório do Futebol) reuniu, em conjunto com a plataforma InStat, uma lista dos três melhores jogadores por posição entre os 35 principais campeonatos europeus, durante o ano de 2019. Num algoritmo que permite calcular as exibições de cada atleta e, por conseguinte, posicioná-los numa tabela por ordem decrescente - por posição e pontuação -, repare-se a presença de dois jogadores com passagens pelo FC Porto, um deles é português. [Imagens: Reuters, Action Images, LUSA /EPA e Twitter]