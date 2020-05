Cristiano Ronaldo surpreendeu os seus fãs esta terça-feira, ao publicar uma foto nas redes sociais com o cabelo todo... despenteado, numa publicação na qual questiona os seus fãs sobre se aquele visual estaria aprovado. O que acha o leitor?



E já que estamos no tema dos visuais de CR7, nada melhor do que recordar dos que fizeram furor desde miúdo até aos dias de hoje... [Imagens: Reuters, Action Images e Instagram / Georgina Rodríguez]