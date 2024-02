Adepto levou 'bolada' no Portimonense-Arouca, foi assistido e saiu... a sorrir

Ser atingido por uma bola na bancada durante um jogo de futebol é um dos riscos que os amantes do desporto-rei têm de correr recorrentemente. Contudo, o desfecho normalmente acaba por envolver algumas lágrimas ou expressões de dor. Não foi isso que aconteceu este sábado. Durante a partida entre o Portimonense e o Arouca, que terminou com um triunfo dos arouquenses por, um adepto acabou por levar com uma 'bolada' na cara, foi assistido no local pelos Bombeiros e acabou por abandonar as bancadas... mas com um sorriso no rosto. Tudo isto foi captado pela câmara de Ricardo Nascimento, fotógrafo dedestacado para o jogo em Portimão.