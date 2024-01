«A acompanhar o melhor»: Georgina Rodríguez mostra novas imagens dos Globe Soccer Awards

Georgina Rodríguez acompanhou Cristiano Ronaldo na cerimónia dos Globe Soccer Awards, que decorreu esta sexta-feira no Dubai. A namorada do internacional português publicou algumas das fotografias do evento nas redes sociais. "A acompanhar o melhor, o amor da minha vida". Recorde-se que o avançado do Al Nassar venceu três prémios: 'Maradona', 'Melhor jogador no Médio Oriente' e 'Jogador Preferido dos Adeptos' (Imagens: Instagram).