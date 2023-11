E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Liga Portugal apresentou esta quarta-feira a bola de inverno desta época, que será utilizada na Liga Betclic e na Liga Sabseg a partir da 12.ª jornada. A bola, resultado de uma parceria com a PUMA, tem o amarelo como cor base para ter mais visibilidade no outono e no inverno (Imagens: Liga Portugal).