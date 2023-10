A chegada de Frederico Varandas à AG do Sporting no Pavilhão João Rocha

O momento promete ficar para história, seja qual for o desfecho da Assembleia Geral do Sporting : passará o voto eletrónico à distância a fazer parte dos estatutos ou continuará tudo como está, reservado a quem vai a Alvalade ou pode recorrer ao voto por correspondência? É esta, em termos genéricos, a decisão de fundo que os sócios do Sporting vão ser chamados a tomar hoje, numa AG que terá mais três pontos. As portas do Pavilhão João Rocha abriram às 9 horas e Frederico Varandas, presidente dos leões, chegou 10 minutos depois acompanhado por João Palma, presidente da MAG. O arranque dos trabalhos iniciou-se às 9H30 e a fila para votar encerra pelas 20 horas, isto é, 30 minutos antes do arranque do Sporting-Arouca.Maria Teresa Almeida foi a primeira sócia a entrar depois da comitiva de Varandas. Refiliou-se em 2001 e sublinhou aa importância de marcar presença na AG de hoje. "Não venho sempre, mas considero essencial estar aqui hoje. Sou sempre a favor da democracia. Uma pessoa um voto. Apoio o voto electrónico, desde que sejam garantida a segurança do processo", afirmou.José Carlos Reis, diretor das modalidades do Sporting, e Tiago Pereira, jogador de voleibol, também foram voltar na AG.