A chegada de Nélson Veríssimo ao treino num dia em que Morato entrou... a pé no Benfica Campus

Nélson Veríssimo realizou esta quarta-feira o segundo treino como treinador interino do Benfica no Seixal. O técnico dos encarnados foi dos primeiros a chegar ao Campus, entrando nas instalações quando pouco passava das 8h15 da manhã, já Samaris e Jota se preparavam para o treino matinal. Todos chegaram de automóvel à exceção de um jogador: Morato. O central brasileiro mora nas imediações do campus e deslocou-se a pé. [Fotos: Fernando Ferreira]