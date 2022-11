A chegada do Benfica a Haifa: quatro adeptos receberam equipa e tiveram direito a selfie com Rui Costa

O Benfica chegou ao hotel onde ficará instalado em Haifa já perto da meia noite, isto depois de terem chegado a solo israelita via Telavive. À chegada, os encarnados contaram com a presença de quatro adeptos que vieram de Braga e ainda um casal que está radicado em Israel, que recebeu a comitiva das águias com duas camisolas bastante curiosas: uma da Argentina e outra do River Plate. (Fotos: Luís Manuel Neves)