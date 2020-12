A defesa sensacional de Vicente Guaita que impediu a vitória de Mourinho

Vicente Guaita assinou este domingo aquela que pode ser já considerada como uma das defesas do ano. Aconteceu no duelo com o Tottenham, numa partida na qual o Crystal Palace conseguiu conquistar um empate. E esta defesa, a livre de Eric Dier, foi mesmo decisiva, já que surgiu nos descontos e permitiu segurar a tal igualdade no dérbi londrino. (fotos: Reuters)