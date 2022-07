A despedida (chorosa) de Enzo Fernández do River Plate: Enzo Peréz confortou o reforço do Benfica

Enzo Peréz confortou o reforço do Benfica Enzo Fernández no momento da partida do jogador que passou 16 anos no River Plate. O antigo médio das águias e agora capitão dos millonarios foi um dos colegas que ofereceu apoio ao jogador agora ligado aos encarnados até junho de 2027. Enzo Fernández mostrou-se emocionado antes da viagem para Portugal. [Imagens: River Plate]