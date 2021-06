A dor de cabeça de Koeman: oito avançados para apenas três lugares

Se é verdade que as chegadas de Memphis Depay e de Sergio Aguero ao Barcelona foram boas notícias para o treinador, Ronald Koeman, também criaram um grande problema: os blaugrana contam agora com oito avançados no plantel, e só há três lugares no onze inicial, o que poderá indicar que vão ter de haver mais mexidas no mercado de transferências, sendo que os recém chegados não saírão do clube. Veja os oito jogadores em causa. [Fotos: Reuters, Action Images]