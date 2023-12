A dureza de uma prova de ciclocrosse...e ganha o mesmo

Muitos ciclistas que fazem da vertente de estrada a sua prioridade não descuram competir durante o defeso na temporada de ciclocrosse, especialidade rainha nesta altura do ano. Os terrenos são duros, as exigências aumentam como se pode ver nesta fotogalaria. Esta terça-feira decorreu mais uma prova da Taça do Mundo, em Gavere, na Bélgica, e com o vencedor a ser o mesmo nas provas anteiores. Mathieu van der Poel (Alpecin), campeão mundial de estrada e ciclocrosse, voltou a dominar deixando os seus rivais Wout van Aert (Jumbo) e Thomas Pidcock (Ineos) nos restantes lugares do pódio.