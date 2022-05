O Benfica venceu o Sporting por 3-1 e sagrou-se bicampeão nacional de futebol feminino. No Estádio da Luz estiveram 14.221 espectadores, um novo recorde em competições oficiais de futebol feminino em Portugal - o Estádio do Restelo já acolheu 15 mil num outro jogo entre águias e leões mas era um particular. Veja as imagens.