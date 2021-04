A festa dos jogadores do Watford depois de confirmada a subida à Premier League

Está encontrado a segunda equipa inglesa que marcará presença na Premier League na próxima temporada. Depois do Norwich confirmar o seu regresso ao principal escalão do futebol inglês, eis que este sábado foi a vez do Watford também garantir esse mesmo posto ao bater, por 0-1, o Millwall, em jogo da 44.ª jornada do Championship. Veja as imagens da festa dos jogadores do Watford no relvado do Vicarage Road. [Imagens: Reuters e Action Images]