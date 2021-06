Antes do início do Turquia-Itália , jogo inaugural do Euro'2020, o árbitro Danny Makkelie recebeu a bola que foi utilizada no pontapé de saída de forma curiosa, com um carro telecomandado da marca Volkswagen a percorrer parte do relvado do Estádio Olímpico de Roma antes de 'estacionar' perto do juiz holandês. [Imagens: Lusa/EPA]