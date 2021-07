A namorada de Cristiano Ronaldo trabalha duro no ginásio, tal como o craque, mas os resultados estão à vista: está em grande forma. Porém, agora é tempo de aproveitar as férias no sul de Espanha. "Sereia encalhada", brincou Gio, mostrando-se a trabalhar para o ‘bronze’. Dias antes tinha estado em Cannes, onde também deslumbrou [Fotos Instagram Georgina Rodríguez]