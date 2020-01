João Félix recebeu, esta segunda-feira, em Turim, o 'Golden Boy', prémio que distingue o melhor sub-21 na Europa e que é atribuído pelo jornal italiano 'Tuttosport'. Na cerimónia, esteve presente Rui Costa, administrador da SAD do Benfica. O avançado do Atlético Madrid contou ainda com a presença da namorada, Margarida Corceiro, e dos pais. [Fotos: Tuttosport]