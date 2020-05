À imagem de Ronaldo: Vinícius Jr. segue passos para a transformação

Vinícius Jr. tem aproveitado o tempo de quarentena para trabalhar forte. Segundo a imprensa espanhola, o futebolista merengue conta com o apoio diário do preparador físico Thiago Lobo. Objetivo: "Voltar mais forte e com maior vantagem sobre o restante grupo", ganhando força graças ao trabalho de ginásio, no entanto sem aumentar excessivamente a massa muscular. Segundo o 'As', Vinícius segue as 'orientações de Ronaldo': perder peso, ganhar massa muscular e diminuir o índice de gordura para ser um jogador mais rápido e poderoso, sem perder agilidade.