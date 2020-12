É uma das imagens que está a fazer furor nas redes sociais e a coincidência que se observa nela bem o justifica. Doze anos depois, Theo Walcott e Mikel Arteta voltam a ficar no mesmo 'boneco', na mesma posição e com o mesmo estado de espírito: o avançado inglês a celebrar (na primeira ocasião como jogador do Arsenal e na segunda no Southampton), o espanhol desanimado - primeiro como jogador do Everton e agora como técnico dos gunners. Incrível...