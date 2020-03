A inesperada e comovente mudança de visual de Ángel Correa

Ángel Correa surpreendeu tudo e todos esta quinta-feira nas redes sociais, ao partilhar uma foto ao lado da sua mãe com o cabelo rapado. A mudança radical foi inesperada, mas surgiu por um motivo muito especial, já que surgiu em gesto de apoio à sua mãe, que luta contra um cancro. "Não há trégua para o teu inimigo no campo de batalha. Podem tocar-te no corpo, mas a tua alma é intocável; ainda que te façam sofrer, a tua fé é inquebrável. Não te vão roubar quem és, o teu espírito é mais forte. Esta guerra vais ganhá-la. És a nossa guerreira e amamos-te, mãe", escreveu o jogador do Atlético Madrid.