A influencer que acabou com o casamento de estrela brasileira do Ajax: «Ela sabia que ele estava comigo»

Antony está envolvido num triângulo amoroso algo conturbado. O avançado do Ajax, internacional brasileiro de 22 anos que está nas contas de Tite para o Mundial, traiu a mulher, Rosilenny Batista, com a famosa DJ, modelo e influencer Gabi Cavallin, segundo relata a imprensa brasileira. Gabi Cavallin está grávida de 11 semanas e não nega a relação. "Se ela [a mulher do jogador] tivesse aceitado o fim, as coisas não teriam chegado a este ponto a Rosilenny sabia que ele estava comigo e que ele queria ficar comigo", explicou a influencer. Rosilenny Batista e Anthony, que têm um filho de 3 anos, terão, entretanto, terminado a relação.