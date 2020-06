A isto se chama amor ao clube: adepto polaco aluga grua para ver jogo da equipa do coração

Com as portas dos estádios fechadas devido à pandemia de Covid-19, temos visto um pouco por toda a Europa formas originais encontradas por parte de adeptos para seguirem as suas equipas do coração. A mais recente chega-nos da Polónia, onde um adepto do Slask Wroclaw mostrou o seu amor ao clube ao alugar uma grua para seguir o encontro com o Wisla Plock. E foi dali, numa visão bem panorâmica, que seguiu o triunfo da sua equipa por 2-1.