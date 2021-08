Klopp segue a 'riscar' no Liverpool: os seis jogadores que estão na porta da saída

Jürgen Klopp continua a preparar a nova época no Liverpool e os ajustes no plantel prosseguem até ao fecho do mercado. Os reds já arrecadaram cerca de 35 milhões de euros com as vendas de Marko Grujic, Harry Wilson e Taiwo Awoniyi, mas, segundo o 'Mirror', as saídas não se vão ficar por aqui. É que, avança aquele jornal, o treinador alemão riscou mais seis nomes do atual plantel do emblema de Anfield. [Créditos: EPA, Reuters, Action Images e Twitter]