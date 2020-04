A 'lista negra' de Pierluigi Collina: os craques que tiveram de ir mais cedo para o balneário

O melhor árbitro de todos os tempos, eleito pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), Pierluigi Collina teve uma brilhante carreira ligada ao mundo futebol. Contudo, alguns antigos craques podem ter algo diferente a dizer... não pertencessem eles à 'lista negra' do ex-juiz italiano. Confira a lista de jogadores que chegaram a ver o cartão vermelho sair do bolso de Pierluigi Collina. [Imagens: Reuters e Twitter]