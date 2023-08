A meia dúzia de jogadores que o Benfica tem debaixo de olho para o lugar de Gonçalo Ramos

Lucas Beltrán é visto no Benfica como o preferido para substituir Gonçalo Ramos , que está de saída para o PSG. O avançado do River Plate tem um perfil que agrada a Roger Schmidt e o clube argentino deverá pedir um valor entre 20 M€ e 25 M€, sabe Record. Numa primeira instância, Santiago Giménez era o preferido para substituir o internacional português, mas o mexicano revelou-se como um alvo demasiado caro e até renovou com o Feyenoord.