A Mercedes apresentou esta quarta-feira o F1 W15, o novo carro da equipa para a temporada 2024 da Fórmula 1, que traz uma série de alterações e conta com as cores características da escuderia alemã. "A próxima fase está aqui. A missão continua em 2024", escreve a equipa no site oficial. (Imagens: Mercedes)