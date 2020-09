Sérgio Conceição irritado no lance do 2.º golo do Sp. Braga (que seria anulado)

Sérgio Conceição estava ainda a digerir o primeiro golo do Sporting de Braga na partida quando Ricardo Horta voltou a colocar a bola no fundo das redes da baliza do FC Porto . O treinador portista estava, como é possível ver nas imagens, visivelmente chateado pela displicência e desconcentração defensiva da equipa. O lance viria, posteriormente, a ser anulado por fora-de-jogo de 8 centímetros. [Frames: Sport TV]

