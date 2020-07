Os Diabos Vermelhos exibiram uma tarja à passagem do autocarro do Benfica na chegada ao Estádio da Luz, na qual tinham inscrito "Vêm para jogar ou já foram para os Aliados festejar?". Uma mensagem em alusão ao facto de o FC Porto poder ser campeão já esta noite caso as águias não derrotem o V. Guimarães.