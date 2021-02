Abel Ferreira 'mata saudades' da família por videochamada

Os tempos que atualmente se vivem obrigam-nos a tirar proveito das novas tecnologias como nunca. Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, encontra-se no Qatar, local onde irá disputar este domingo a meia-final do Mundial de Clubes, frente aos mexicanos do Tigres, e tenta encurtar distâncias e 'matar saudades' da família através de videochamadas. [Imagens: Palmeiras]