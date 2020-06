Abraços, jogos de basket e até convívio com crianças: Dimitrov dá positivo e lança o pânico

Não houve grande distanciamento social no Adria Tour, torneio de exibição organizado por Novak Djokovic. Agorae se analisarmos as fotos do evento nos últimos dias, dá para perceber que o búlgaro esteve perto de centenas de pessoas, até crianças. A final torneio, que estava ser disputado com público, foi entretanto cancelada. (Fotos EPA e Instagram Adria Tour)