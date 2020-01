O plantel do Benfica realizou este sábado uma sessão de trabalho no Estádio da Luz, a primeira depois das férias natalícias. A equipa de Bruno Lage prepara o encontro com o V. Guimarães, a disputar no Minho, a 4 de janeiro. Antes os encarnados vão ter um treino aberto aos adeptos, agendado o dia 1, às 17 horas.