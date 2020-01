Adama Traoré, avançado espanhol de origem maliana, é uma das figuras no Wolverhampton treinado pelo português Nuno Espírito Santo e tem na velocidade um dos seus principais atributos. Contudo, o jogador de 23 anos, formado no Barcelona tem-se também destacado por uma impressionante evolução em termos físicos. Depois da Catalunha, Traoré rumou a Inglaterra para jogar no Aston Villa e no Middlesbrough antes de ser contratado pelos wolves e, atualmente, exibe uma forma física bastante... diferente