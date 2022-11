Adepto com bandeira arco-íris e várias mensagens invadiu o Portugal-Uruguai: as imagens que não passaram na TV

Corriam os primeiros minutos da 2.ª parte do Portugal-Uruguai quando um adepto com uma bandeira arco-íris invadiu o relvado, interrompendo momentaneamente o jogo. Além da bandeira, o fã em causa tinha uma mensagem para a Ucrânia ("Save Ukraine") na parte frontal da camisola e outra a favor dos direitos das mulheres no Irão ("Respeito pelas mulheres iranianas"). Veja as imagens, que não passaram na transmissão televisiva.