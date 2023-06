Adepto do FC Porto empurrou guarda-redes do Benfica e a polícia teve de intervir no Dragão Arena

Pedro Henriques viu o cartão azul após tirar de esforço a um adversário e viu os instantes finais do jogo no Dragão Arena no banco do Benfica. O guarda-redes das águias foi, depois, empurrado por um adepto do FC Porto, que se encontrava junto ao banco, e gerou-se uma grande confusão, obrigando à intervenção da polícia, que reforçou a presença no local. Tudo acabou sanado com uma conversa acalorada entre os intervenientes. As autoridades dali não saíram até ao final do jogo 4 da meia-final de hóquei em patins que os dragões venceram (5-2). [Imagens: Porto Canal]